La Corte di Cassazione ha stabilito che il governo dovrà risarcire alcuni migranti del caso della nave Diciotti

La Corte di Cassazione, cioè il tribunale che rappresenta in Italia l’ultimo grado di giudizio, ha stabilito che il governo dovrà risarcire un gruppo di migranti coinvolti nel caso Diciotti, dal nome della nave che nell’agosto del 2018 soccorse in mare 177 migranti, ai quali l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini impedì di sbarcare per giorni. Erano stati costretti a rimanere a bordo in condizioni fisiche e psicologiche molto precarie: alcuni di loro avevano chiesto al governo italiano un risarcimento per la privazione della libertà, che la Cassazione ha infine accordato. La Corte non si è però espressa sull’ammontare del risarcimento, che dovrà essere stabilito dalla Corte di appello di Roma.

Per aver impedito ai migranti sulla Diciotti di sbarcare, Salvini era stato accusato di sequestro di persona a scopo di coazione, omissione di atti d’ufficio e arresto illegale. Salvini non andò però mai a processo perché il Senato non concesse l’autorizzazione a procedere.

