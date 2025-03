Sono entrati in vigore i dazi di Trump sulle merci da Canada e Messico

Dalla mezzanotte di lunedì sono infine entrati in vigore i dazi decisi dall’amministrazione statunitense di Donald Trump sulle merci provenienti da Canada e Messico, e sono aumentati quelli già presenti sui prodotti che arrivano dalla Cina. I dazi per Canada e Messico sono del 25 per cento, quelli per la Cina sono passati dal 10 al 20 per cento. Le misure dovevano entrare in vigore a inizio febbraio, poi Trump le aveva sospese per trenta giorni in cambio di alcune concessioni temporanee da Messico e Canada e tenendo aperte delle trattative.

Cina, Canada e Messico sono i principali partner commerciali degli Stati Uniti, ed è quindi possibile che i dazi avranno l’effetto di un aumento generale dei prezzi per i consumatori statunitensi.

Canada e Cina hanno annunciato immediate misure in risposta ai dazi. Il Canada imporrà dazi del 25 per cento sulle merci provenienti dagli Stati Uniti, subito su prodotti per un valore complessivo di 21 miliardi di dollari all’anno, dopo tre settimane il valore raggiungerà i 107 miliardi complessivi. La Cina ha invece deciso dazi del 10 o del 15 per cento perlopiù su prodotti freschi provenienti dagli Stati Uniti. Secondo diversi analisti, la risposta della Cina è stata “moderata” e per ora interessata a evitare ulteriori contromisure e quindi a scongiurare una più generale guerra commerciale. Al momento non ci sono reazioni ufficiali da parte del Messico.

Trump annunciò i dazi come misura per costringere Messico e Canada a un maggiore contrasto dei flussi migratori e del traffico di droghe illegali (soprattutto il fentanyl, un oppiaceo molto potente che negli Stati Uniti ogni anno uccide decine di migliaia di persone) e la sospensione temporanea di un mese fu stabilita per alcune misure decise dai governi interessati per un maggiore controllo delle frontiere. L’amministrazione statunitense ha però annunciato che resteranno in vigore finché non tornerà in pareggio la “bilancia commerciale”, cioè il rapporto fra importazioni ed esportazioni. È un obiettivo che viene ritenuto poco credibile a breve termine: gli Stati Uniti importano molte più merci di quante ne esportino, con questi tre paesi.

Ma i dazi sono anche una delle misure economiche più ricorrenti nei discorsi e nei programmi economici di Trump, che anche lunedì ha difeso questa scelta parlando dalla Casa Bianca: «I dazi sono un’arma molto potente che i politici prima non hanno usato perché erano disonesti, stupidi o pagati in qualche altra forma». Trump ha minacciato di imporre dazi, in un prossimo futuro, anche sui prodotti provenienti dall’Unione Europea e dall’India.