Il piano dei paesi arabi per ricostruire la Striscia di Gaza

Martedì, al termine di una riunione coi capi di governo di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha detto che è stata approvata una proposta di piano per la ricostruzione della Striscia di Gaza, in gran parte distrutta dai bombardamenti israeliani nella guerra in corso da quasi un anno e mezzo.

Il piano appena approvato prevede ambiziosi programmi di messa in sicurezza della Striscia e il ripristino di tutte le infrastrutture: è considerato una risposta al surreale piano per il futuro della Striscia proposto dal presidente statunitense Donald Trump, secondo cui gli Stati Uniti dovrebbero prenderne il controllo, espellere tutti i circa 2 milioni di palestinesi che ci vivono e ricostruirla per farla diventare un centro turistico che lui stesso ha definito «la Riviera del Medio Oriente».

Quella approvata martedì è solo una proposta: per diventare effettivo, il piano dovrebbe essere approvato da entrambe le parti, cosa molto improbabile, oltre al fatto che è molto costoso: prevede operazioni per cinque anni, dal 2025 al 2030, finanziate dall’Egitto con 53 miliardi di dollari.

Secondo la proposta di piano, il controllo della Striscia passerebbe dal gruppo radicale palestinese Hamas all’Autorità Palestinese, l’entità parastatale riconosciuta a livello internazionale che governa parte della Cisgiordania: per i primi sei mesi le operazioni verrebbero gestite da un comitato composto da tecnici indipendenti, che poi cederanno tutto il controllo della Striscia all’Autorità Palestinese.

I contenuti del piano sono stati raccontati da alcune agenzie di stampa che ne hanno visto in anteprima la bozza. Prevedrebbe due fasi: nella prima, più breve, verrebbe messa al sicuro la popolazione che vive ancora nella Striscia, con lo sminamento del territorio, cioè la rimozione di ordigni inesplosi dal terreno, e l’allestimento di soluzioni abitative temporanee; la seconda fase, più lunga, prevedrebbe una progressiva ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture distrutte dai bombardamenti, cioè la maggior parte di quelle presenti.

Parlando della proposta di piano al termine dell’incontro, il presidente egiziano al Sisi ha detto che il piano serve a garantire che «il popolo palestinese rimanga nella sua terra». In quello che è stato interpretato come un implicito riferimento al piano di Trump, la bozza dice anche che «Qualsiasi malvagio tentativo di cacciare i palestinesi o di annettere qualsiasi parte dei territori palestinesi occupati porterebbe a nuove fasi di conflitto, minerebbe le opportunità di stabilità, espanderebbe il conflitto in altri paesi della regione e rappresenterebbe una chiara minaccia per la pace in Medio Oriente».

Nelle ultime settimane Trump è tornato più volte sui propri piani per il futuro della Striscia di Gaza, con proposte, dichiarazioni e comunicazioni assurde: a inizio febbraio aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero dovuto prendere il controllo della Striscia, rimuovere i palestinesi al suo interno e trasformarla in una località turistica; poche settimane dopo aveva diffuso sui social un video, fatto con l’intelligenza artificiale, in cui la Striscia, distrutta, si trasformava in un posto di grattacieli, discoteche, cieli da cui piovono banconote, bambini che tengono in mano palloncini con il volto di Trump e anche un’enorme statua d’oro del presidente degli Stati Uniti.

– Leggi anche: L’assurdo futuro della Striscia di Gaza immaginato da Trump