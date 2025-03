Una persona in auto ha investito alcuni passanti a Mannheim, nel sud-ovest della Germania: uno è stato ucciso

Lunedì una persona a bordo di un’auto ha investito alcuni passanti a Mannheim, città dello stato tedesco del Baden-Württemberg, nel sud-ovest del paese: una persona è stata uccisa e diverse sono state ferite. Le informazioni sono ancora poche e non molto chiare: non si sa se sia stato un incidente o un’azione intenzionale.

Secondo quanto riferito dalla polizia l’auto avrebbe investito un gruppo di persone che stavano passeggiando in un mercatino di carnevale a Paradeplatz, nel centro della città. La polizia ha detto che la persona alla guida dell’auto è stata fermata.

La polizia ha chiesto alle persone di evitare l’area e di non pubblicare sui social fotografie e video della scena, aggiungendo che a breve metterà a disposizione una piattaforma dove poter caricare tutti i materiali utili per le indagini. Nel frattempo l’ospedale di Mannheim ha attivato un piano di emergenza per accogliere i feriti.

Negli ultimi mesi ci sono stati altri attacchi simili in Germania. Il 20 dicembre un uomo ha investito diverse persone che visitavano il mercatino di Natale di Magdeburgo, uccidendone sei; il 13 febbraio un altro uomo ha guidato un’auto contro una manifestazione sindacale a Monaco di Baviera: sono morte una donna e sua figlia a causa delle ferite subite.