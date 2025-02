Due persone sono morte a causa delle ferite subite nell’attacco di giovedì a Monaco di Baviera

Una donna e sua figlia di due anni sono morte a causa delle ferite subite nell’attacco di giovedì a Monaco di Baviera, in Germania, in cui un uomo ha guidato un’auto contro una manifestazione sindacale, ferendo 39 persone (fra cui le due morte sabato). Il responsabile è stato arrestato e identificato come Farhad N., un uomo di 24 anni di origine afghana risiedente in Germania da diversi anni con un regolare permesso di soggiorno. Per la polizia l’attacco è di matrice islamista, anche se al momento non ci sono prove che l’autore dell’attacco abbia legami con organizzazioni terroristiche.