Le persone uccise nell’attentato di Magdeburgo, in Germania, sono diventate sei 

A Magdeburgo, in Germania, una donna è morta in ospedale dopo essere stata ricoverata per giorni perché ferita nell’attentato dello scorso 20 dicembre, quando un uomo ha investito diverse persone che visitavano il mercatino di Natale locale. Nell’attentato erano già state uccise cinque persone e ne erano state ferite oltre 200: con la morte della donna ricoverata in ospedale i morti sono diventati sei. La donna aveva 52 anni.

L’uomo che ha compiuto l’attentato si chiama Taleb al Abdulmohsen: è cittadino dell’Arabia Saudita e vive in Germania dal 2006, dove era stato riconosciuto come rifugiato nel 2016 e ormai da diversi anni aveva un profilo pubblico da attivista. Dopo un passato da difensore dei diritti umani, negli ultimi anni aveva sviluppato posizioni paranoiche e complottiste. Al momento si trova in custodia cautelare e sono in corso indagini.