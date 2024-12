Almeno quattro persone sono state uccise nell’attacco a Magdeburgo

Venerdì sera un uomo ha investito in auto un gruppo di persone che stavano visitando il mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania. Almeno quattro persone sono state uccise e decine sono state ferite, di cui oltre 40 in modo grave. L’uomo ritenuto responsabile è stato arrestato poco dopo dalla polizia: è un medico di 50 anni, originario dell’Arabia Saudita e molto critico dell’Islam.

Le motivazioni dell’attacco non sono chiare, ma secondo fonti della polizia citate da diversi quotidiani tedeschi e dal primo ministro della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff, il colpevole avrebbe agito da solo. Sabato il cancelliere Olaf Scholz visiterà Magdeburgo. Intanto l’area circostante il mercatino è stata chiusa, e un rappresentante della città ha detto al quotidiano Der Spiegel che il mercato non riaprirà più per quest’anno. Sabato nello stato della Sassonia-Anhalt le bandiere degli edifici amministrativi sono state issate a mezz’asta.

In Germania i mercatini di Natale sono una tradizione molto diffusa, e sono generalmente molto frequentati anche da turisti. Nel dicembre del 2016 ci fu un attentato dell’ISIS ai mercatini di Berlino, in cui morirono 13 persone. Da allora la sicurezza durante questi eventi è stata aumentata, e vengono di solito protetti con barriere temporanee. Non è ancora chiaro come l’autista sia riuscito ad aggirare quelle che proteggevano i mercatini di Magdeburgo.

Varie città e stati federati stanno aumentando le misure di sicurezza intorno ai mercatini di Natale, tra cui l’Assia, la Turingia, la Baviera e la città di Berlino.

