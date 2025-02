L’ONU ha respinto il tentativo degli Stati Uniti di far passare una risoluzione sulla guerra in Ucraina che non citava l’invasione russa

Lunedì, nel terzo anniversario dall’inizio della guerra in Ucraina, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha respinto un tentativo degli Stati Uniti di far passare una risoluzione con cui si chiedeva la fine della guerra, ma senza mai menzionare l’invasione russa cominciata il 24 febbraio il 2022. Prima di procedere al voto, i 193 membri dell’Assemblea hanno approvato delle modifiche sostanziali alla bozza statunitense, per chiarire il ruolo della Russia come paese aggressore e la violazione delle norme internazionali; poi la risoluzione emendata è stata approvata con 93 voti favorevoli, 8 contrari e 73 astenuti. Gli Stati Uniti si sono astenuti, mentre la Russia ha votato contro (l’Italia ha votato a favore).

Sempre lunedì l’Assemblea ha votato a favore di una risoluzione sostenuta dai paesi dell’Unione Europea, con cui si chiedeva più chiaramente il ritiro immediato delle truppe russe dal suolo ucraino. Questa è stata approvata da 93 paesi, con 18 contrari e 65 astenuti. Anche se alla fine entrambi i voti sono andati a favore dell’Ucraina, in passato le risoluzioni di condanna dell’invasione russa erano passate con un consenso più ampio. Le risoluzioni dell’Assemblea Generale dell’ONU non sono vincolanti, diversamente da quelle adottate dal Consiglio di Sicurezza, che comunque possono non essere rispettate dai paesi coinvolti.

Dal suo insediamento, lo scorso 20 gennaio, il presidente statunitense Donald Trump ha segnalato in vari modi l’avvicinamento della sua amministrazione alle posizioni del presidente russo Vladimir Putin: aprendo alla possibilità di negoziati senza includere l’Ucraina e gli alleati europei, chiedendo la rimozione dei termini «paese aggressore» da altri importanti documenti e dicendo cose false e in linea con la propaganda russa sulla guerra.

