Sono in corso i colloqui fra Russia e Stati Uniti sulla guerra in Ucraina

Da stamattina è in corso a Riad, in Arabia Saudita, un incontro fra alcuni rappresentanti della Russia e degli Stati Uniti, fra cui il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. Il tema delle discussioni è una possibile fine della guerra in Ucraina ed è il primo incontro di questo genere dall’inizio dell’invasione russa, cominciata a febbraio del 2022: al tavolo però non sono stati invitati né delegati del governo ucraino, né rappresentanti dell’Unione Europea, che per ora stanno cercando con scarsi risultati di mantenere un ruolo di qualche rilevanza in vista di futuri negoziati di pace tra Ucraina e Russia.

L’incontro si sta svolgendo a una settimana da una lunga telefonata fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, in cui i due avevano concordato l’inizio delle discussioni per negoziare la fine della guerra. Solo in seguito a questa telefonata Trump aveva parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aveva poi detto che «l’Ucraina non accetterà alcun accordo» stipulato senza il coinvolgimento del paese stesso. Oggi Zelensky è in Turchia per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan.

Martedì il portavoce del governo russo, Dmitri Peskov, ha detto che Putin è «pronto» a negoziare con Zelensky «se necessario», ma nello stesso messaggio ha messo in dubbio, come la Russia ha fatto più volte in passato, la sua legittimità come presidente dell’Ucraina. Il mandato di Zelensky è scaduto a maggio del 2024 ma l’attuale situazione dell’Ucraina rende estremamente complicato tenere delle elezioni. Nel paese inoltre dall’inizio del 2022 vige la legge marziale, che vieta lo svolgimento di elezioni in una situazione di guerra.