L’incontro di Parigi tra i leader europei sulla guerra in Ucraina

Il presidente francese Emmanuel Macron ha organizzato per lunedì 17 febbraio un incontro d’emergenza tra i principali leader europei sulla guerra in Ucraina, proprio mentre gli Stati Uniti stanno portando avanti discussioni con la Russia sulla fine della guerra senza coinvolgere né l’Ucraina né l’Europa. Martedì è infatti previsto il primo incontro tra una delegazione statunitense e una russa sull’Ucraina a Riad, in Arabia Saudita, senza la partecipazione dell’Ucraina o di rappresentanti dell’Unione europea. L’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina, Keith Kellogg, ha solo promesso ai leader europei che li avrebbe consultati separatamente durante le negoziazioni.

Dell’incontro di Parigi per ora si sa poco, ma sembra una risposta politica alla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di voler negoziare da solo il cessate il fuoco con Vladimir Putin. Almeno nelle intenzioni, l’obiettivo dovrebbe essere discutere un piano d’azione che consenta all’Europa di non rimanere esclusa dalle decisioni. All’incontro si discuterà anche di quali garanzie di sicurezza potrebbe dare l’Europa all’Ucraina dopo un’eventuale fine della guerra, inclusa la possibilità di un’adesione automatica del paese alla NATO in caso di una chiara violazione del cessate il fuoco da parte della Russia, un’idea promossa da alcuni senatori statunitensi e sostenuta da diversi leader europei, come il presidente finlandese Alexander Stubb. La riunione potrebbe essere anche l’occasione per decidere come rispondere a una richiesta degli Stati Uniti sul possibile impiego di truppe da parte dell’Europa in una forza di stabilizzazione in caso di cessate il fuoco.

L’incontro di Parigi è stato annunciato dal ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, che ha parlato di una «riunione di lavoro» specificando che non va messa molta enfasi su questo tipo di incontri, perché «sono molto comuni». Secondo diverse fonti diplomatiche citate dai giornali internazionali dovrebbero essere presenti presidenti e primi ministri di Germania, Polonia, Italia, Danimarca e Regno Unito. Interverranno anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, che nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche ha detto che non è più possibile «fare affidamento esclusivamente sugli Stati Uniti per la nostra sicurezza». «Il summit di Parigi dovrà essere il punto di partenza per una strategia europea più forte e autonoma», ha aggiunto.

La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva detto di aver parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin e di aver concordato con lui l’inizio delle discussioni per negoziare la fine della guerra russa in Ucraina, il cui governo è stato informato della telefonata solo in seguito. Solo dopo la telefonata con Putin, infatti, Trump ha parlato anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo venerdì aveva poi incontrato il vicepresidente statunitense JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio alla conferenza sulla Sicurezza di Monaco, un evento annuale a cui partecipano anche altri leader europei e mondiali. L’incontro era piuttosto atteso, ma non aveva avuto conseguenze rilevanti.