Hamas ha consegnato i primi corpi degli ostaggi israeliani

Giovedì mattina Hamas, il gruppo radicale palestinese che controlla la Striscia di Gaza, ha consegnato alle autorità israeliane i primi corpi degli ostaggi israeliani rapiti durante l’attacco del 7 ottobre del 2023 e morti durante la prigionia. La restituzione fa parte della prima fase dell’accordo sul cessate il fuoco fra Israele e Hamas, in vigore da circa un mese. Per giovedì non è previsto il rilascio, in cambio, di nessun detenuto palestinese.

Hamas ha restituito quattro corpi, come stabilito dagli accordi. La consegna è avvenuta attraverso la Croce Rossa, che in una zona vicino a Khan Yunis, nel sud della Striscia, ha caricato sui propri mezzi quattro bare con dentro i corpi. Le ha poi portate a membri dell’esercito israeliano all’interno della Striscia di Gaza, che a loro volta li porteranno in Israele.

Tre dei quattro corpi appartengono a persone particolarmente note anche al di fuori di Israele: sono Shiri Bibas, sua figlia Ariel e suo figlio Kfir, che è stato il più giovane ostaggio rapito da Hamas il 7 ottobre (all’epoca aveva nove mesi). Il video di Bibas che tiene in braccio i suoi due figli mentre viene portata via dal kibbutz di Nir Oz fece molta impressione agli israeliani. Da allora le foto di Bibas e dei suoi due figli si sono viste spesso alle manifestazioni che chiedevano al governo israeliano di accelerare i negoziati per liberare gli ostaggi. Il quarto corpo è quello dell’attivista e giornalista Oded Lifshitz.

Il 7 ottobre venne rapito anche il marito di Bibas, Yarden, che durante la prigionia era stato tenuto in un luogo diverso da moglie e figli. Yarden Bibas è stato liberato vivo il 1° febbraio 2025: da allora la sua famiglia insiste per avere notizie su Shiri, Ariel e Kfir. Hamas sostiene che i tre siano stati uccisi nei primi mesi dell’invasione israeliana della Striscia di Gaza da un bombardamento israeliano. Haaretz scrive che nel luogo in cui la Croce Rossa ha ricevuto le bare Hamas aveva montato un podio e un cartellone con scritto «uccisi dal criminale di guerra Netanyahu con i suoi missili».

Israele ha fatto sapere che prima di confermare ufficialmente la morte di Shiri Bibas e dei suoi due figli analizzerà il DNA dei corpi che verranno restituiti da Hamas, ma non sembra ci siano molte possibilità che sia avvenuto uno scambio di persona e che i tre siano ancora vivi.

Hamas dovrebbe liberare sabato gli ultimi 6 ostaggi vivi il cui rilascio è previsto per la prima fase del cessate il fuoco. In cambio, Israele rilascerà altri detenuti palestinesi (finora ne ha rilasciati circa un migliaio).

Insieme agli ultimi ostaggi vivi, entro l’inizio di marzo Hamas dovrebbe riconsegnare anche i corpi di altri 8 ostaggi morti durante la prigionia. Se tutto filerà liscio alla fine della prima fase del cessate il fuoco Hamas avrà ancora circa 60 ostaggi, tutti uomini, metà dei quali si ritiene siano morti.