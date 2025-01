Un Viaggio a Tokyo, con Flavio Parisi e Matteo Bordone

Oggi è uscita la prima puntata di un nuovo podcast del Post, Viaggio a Tokyo, che racconta il Giappone e soprattutto la sua capitale in cinque puntate, ciascuna dedicata a un tema specifico. Il nome viene da un film di Yasujirō Ozu del 1953, ma l’idea di questo podcast è nata durante un vero viaggio dei due autori. Nell’estate del 2024 Matteo Bordone è tornato a Tokyo dopo parecchi anni e Flavio Parisi – che in Giappone ci vive da vent’anni – gli ha fatto da guida, raccontando cose che ai turisti possono sfuggire o rimanere incomprensibili.

Per esempio, pochi sanno che un tempo Tokyo aveva i canali, un po’ come Venezia. Anche per questo la prima puntata di Viaggio a Tokyo è dedicata all’acqua, elemento fondamentale della vita del Giappone, che è un arcipelago «ma è anche tutto montagne, fiumi, laghi, risaie allagate, terme e stagioni delle piogge». Nella puntata si parla di bagni pubblici, stendini, tifoni e portaombrelli, ma anche di come iniziare educatamente una lettera o un’email, se scriviamo a un giapponese.

I due autori del podcast sono diversamente ma intensamente appassionati di Giappone. Flavio Parisi vive a Tokyo, insegnando la pronuncia dell’italiano ai cantanti lirici e la storia del melodramma, e in Italia scrive contributi su temi giapponesi (anche nella sezione Storie/Idee del Post). Ha appena pubblicato un libro, Cadere sette volte, rialzarsi otto, in cui racconta, del Giappone, le cose un po’ più ineffabili, quelle che riguardano la lingua, i comportamenti e i codici non scritti. Matteo Bordone è stato in Giappone varie volte per turismo, studia il giapponese e mangia molto riso, e ha un gatto di nome Toshiro. È giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, e al Post tiene il podcast quotidiano per abbonate e abbonati Tienimi Bordone, dove ogni giorno racconta una cosa che non sapevamo di voler sapere.

Viaggio a Tokyo è un podcast in cinque puntate più una, che usciranno ogni lunedì per le prossime quattro settimane e saranno disponibili gratuitamente sull’app del Post e su tutte le piattaforme di podcast. Le prossime parleranno di cibo, dei trasporti, della tecnologia e di musei.

Tutte le cose che fa il Post – articoli, podcast, newsletter, eventi – le fa grazie al contributo delle persone che si abbonano, per un mese o per un anno, e che permettono in questo modo al Post di continuare a fare informazione gratuita e di qualità per tutte e tutti. Se vuoi fare la tua parte, puoi abbonarti al Post oppure regalare un abbonamento.