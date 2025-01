Madison Keys ha vinto gli Australian Open

La tennista statunitense Madison Keys ha vinto la finale femminile degli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più prestigiosi e importanti del tennis. Keys ha battuto la bielorussa Aryna Sabalenka per 6-3, 2-6, 7-5.

Keys, che ha 29 anni, è al 14esimo posto nella classifica mondiale, e la sua vittoria è arrivata piuttosto a sorpresa. Era alla sua prima finale agli Australian Open: in semifinale aveva battuto la numero 2 al mondo, la polacca Iga Swiatek. L’unica sua altra finale in un torneo del Grande Slam era stata agli US Open del 2017, quando perse contro la statunitense Sloane Stephens.

Sabalenka, che ha 26 anni, è invece al numero 1 nella classifica mondiale femminile, ed era considerata la favorita per la vittoria al torneo: aveva infatti vinto gli Australian Open sia nel 2023 che nel 2024, e lo scorso anno aveva vinto anche gli US Open (sia gli US Open che gli Australian Open si giocano sul cemento, e Sabalenka è considerata la tennista più forte al mondo su questa superficie).

La finale del torneo maschile sarà domenica mattina: giocheranno contro il tennista italiano Jannik Sinner, campione in carica, e il tedesco Alexander Zverev. In via eccezionale in Italia la finale si potrà vedere in chiaro sul canale Nove.