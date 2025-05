Il giocatore più sopravvalutato del basket NBA, o forse no

Poco prima dell’inizio dei playoff di NBA (la fase finale del più importante campionato di basket al mondo), l’autorevole giornale sportivo The Athletic ha pubblicato un sondaggio in cui più di cento giocatori della NBA hanno risposto in forma anonima a una serie di domande sulla lega, sulle sue squadre e sui suoi giocatori. Dal sondaggio è emerso che il giocatore più sopravvalutato di tutta la lega sarebbe, almeno a detta dei suoi stessi colleghi, lo statunitense Tyrese Haliburton, degli Indiana Pacers.

Il risultato del sondaggio ha fatto molto discutere perché Haliburton viene considerato il giocatore più rappresentativo della sua squadra, che da due stagioni sta giocando su alti livelli e ha l’obiettivo di provare ad arrivare fino in fondo alla sua Conference (uno dei due gironi in cui è divisa la NBA). Quest’anno, dopo una stagione regolare un po’ sottotono, ai playoff sembra essere tornato ai suoi livelli più alti.

Per esempio durante l’ultima partita giocata da Indiana, gara 2 contro i Cleveland Cavaliers, Haliburton ha fatto un gesto tecnico notevole facendo vincere la sua squadra.

Quando mancavano 12 secondi alla fine, Indiana stava perdendo 117 a 119. Haliburton aveva appena sbagliato il secondo di due tiri liberi, i tifosi avversari stavano cercando di distrarlo cantandogli “overrated” (“sopravvalutato”). Dopo avere sbagliato il tiro, Haliburton ha preso il rimbalzo, è uscito dall’area e a un secondo dalla fine ha segnato un canestro da tre punti facendo uno step back (un gesto tecnico virtuoso: quando si fa un passo indietro appena prima del tiro per mettere spazio tra sé e il proprio difensore). Indiana ha vinto la partita 120 a 119.

Tyrese Haliburton ha 25 anni e gioca in NBA dal 2020, anno in cui fu ingaggiato dai Sacramento Kings. Nel 2022 venne ceduto agli Indiana Pacers, di cui divenne subito il playmaker titolare.

In pochi anni Haliburton ha migliorato notevolmente il modo di giocare di Indiana: soprattutto grazie alla sua abilità di passare la palla in modo veloce e preciso, i Pacers sono diventati una delle squadre più rapide della NBA e hanno cominciato a segnare molti più punti. Nella scorsa stagione Haliburton, che era solo al suo secondo anno nei Pacers, è stato il giocatore con la più alta media di assist a partita in campionato. Questo risultato è notevole e spiega quanto i suoi passaggi fossero effettivamente utili ai suoi compagni per fare canestro.

Il 30 dicembre 2023 contro i New York Knicks Haliburton fece 23 assist in una singola partita

Nel 2024 Indiana è arrivata inaspettatamente seconda nella Eastern Conference e si è qualificata ai playoff per la prima volta in cinque anni. È stata eliminata solo in finale di Conference dai Boston Celtics, che poi hanno vinto il titolo. Anche durante quei playoff, Haliburton è stato il giocatore più impattante dei Pacers, con una media (molto alta) di più di otto assist a partita.

Eppure già allora Haliburton era considerato un giocatore sopravvalutato, anche perché nei playoff i Pacers avevano giocato contro squadre molto indebolite dagli infortuni. Nell’estate del 2024 Haliburton ha fatto parte della squadra degli Stati Uniti che ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi, giocando però molto poco.

All’inizio di questa stagione Haliburton ha iniziato a fare prestazioni altalenanti, rafforzando l’idea che fosse stato sopravvalutato. È rimasto comunque uno dei giocatori con maggiori assist forniti nella NBA e rispetto all’anno scorso ha anche migliorato il suo tiro da tre.

Il calo delle sue prestazioni in stagione regolare non è il solo motivo che potrebbe avere spinto i giocatori della NBA a considerare Haliburton il giocatore più sopravvalutato della lega. Potrebbero avere influito anche il fatto che Indiana è una squadra con poca visibilità mediatica (diversamente da quella che attirano squadre come i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors), e che lo stile di gioco di Haliburton, pur efficiente, non sia particolarmente spettacolare.

A questi playoff comunque Haliburton sta giocando alcune delle migliori partite della sua carriera, con quasi 11 assist a partita in media, più di chiunque altro. La sua crescita è stata anche mentale. In una recente intervista a The Athletic, ha raccontato di essere seguito da due anni da più psicoterapeuti, che quest’anno si sono rivelati particolarmente utili a superare il momento difficile che aveva vissuto tra la fine delle Olimpiadi e l’inizio di questa stagione.

Al primo turno dei playoff Indiana ha vinto 4-1 contro i Milwaukee Bucks (in NBA le serie di playoff si giocano al meglio delle sette partite). Subito dopo la vittoria, Haliburton ha commentato su X la vittoria scrivendo «E ora sopravvalutatemi questo». Nella serie contro i Cleveland Cavaliers, i Pacers stanno vincendo per 2-0.