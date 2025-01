La finale degli Australian Open con Jannik Sinner sarà trasmessa in chiaro sul Nove

Domenica 26 gennaio la finale maschile degli Australian Open in cui Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev sarà trasmessa in chiaro in diretta sul canale Nove, alle 9:30. Venerdì il tennista italiano ha battuto in semifinale lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 3 set a 0 (7-6, 6-2, 6-2). Zverev, numero 2 del ranking mondiale dietro a Sinner, ha vinto l’altra semifinale in seguito al ritiro di Novak Djokovic dopo un set. Gli Australian Open sono uno dei quattro tornei del Grande Slam, i principali nel tennis. Per Sinner sarà la terza finale in un torneo del Grande Slam e la seconda consecutiva agli Australian Open: l’anno scorso batté Daniil Medvedev 3 set a 2. L’altra finale Slam l’aveva giocata e vinta lo scorso settembre agli US Open.