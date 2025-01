Jannik Sinner è in finale agli Australian Open

Caricamento player

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 3 set a 0 (7-6, 6-2, 6-2) e si è qualificato per la finale degli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i principali nel tennis. Domenica mattina affronterà il tedesco Alexander Zverev, che ha vinto l’altra semifinale, in seguito al ritiro di Novak Djokovic dopo un set.

Il primo set è stato il più equilibrato e complicato per Sinner, che ha dovuto annullare due set point quando il punteggio era sul 6-5 per Shelton; nel successivo tie break (cioè il game speciale che si gioca quando i giocatori sono 6 game pari) Sinner ha giocato in modo quasi perfetto, vincendolo per 7-2 e ottenendo quindi il primo set. Nel secondo Shelton ha avuto un calo, probabilmente per via dell’occasione persa nel primo set, e infatti Sinner lo ha vinto agevolmente per 6-2. Nel terzo, dopo un iniziale equilibrio, Sinner ha dimostrato la sua superiorità mentale e tecnica sull’avversario, vincendo anche quello 6-2.

Per Sinner sarà la terza finale in un torneo del Grande Slam, la seconda consecutiva agli Australian Open: l’anno scorso batté Daniil Medvedev 3 set a 2, dopo essere stato in svantaggio di 2 set. L’altra finale Slam l’ha giocata e vinta lo scorso settembre agli US Open. Anche per Zverev sarà la terza finale Slam: le due precedenti le ha perse entrambe, nel 2020 agli US Open e nel 2024 al Roland Garros. Sinner e Zverev sono il numero 1 e il numero 2 del ranking mondiale.