Il tennista Alexander Zverev si è qualificato per la finale degli Australian Open dopo il ritiro di Novak Djokovic in semifinale

Il tennista tedesco Alexander Zverev si è qualificato per la finale degli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis, dopo il ritiro in semifinale del suo avversario, il serbo Novak Djokovic. La semifinale è finita dopo un set, vinto per 7-6 da Zverev: al termine Djokovic, che aveva giocato con la coscia sinistra fasciata per un infortunio, ha deciso di ritirarsi per via dei problemi fisici.

Zverev giocherà la finale domenica contro il vincitore dell’altra semifinale in programma oggi alle 9:30, tra l’italiano Jannik Sinner, campione in carica, e lo statunitense Ben Shelton.