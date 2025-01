Jannik Sinner è in semifinale agli Australian Open

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto l’australiano Alex De Minaur ai quarti di finale degli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Sinner ha vinto molto nettamente in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1 (nei tornei del Grande Slam si gioca al meglio dei cinque set, quindi vince il primo che arriva a tre). In semifinale giocherà contro lo statunitense Ben Shelton, che mercoledì mattina aveva battuto un altro italiano, Lorenzo Sonego. Sinner, che ha 23 anni ed è il numero 1 della classifica mondiale maschile del tennis, è il campione in carica degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam vinto nella sua carriera (nel 2024 aveva poi vinto anche gli US Open).

Shelton ha 22 anni ed è al 20esimo posto della classifica mondiale. È considerato uno dei tennisti più promettenti della sua generazione ed è ormai uno dei più competitivi in assoluto sulle superfici cosiddette “veloci”, cioè quelle come il cemento e l’erba su cui la pallina dopo il rimbalzo viaggia più velocemente, perché esaltano i suoi colpi potenti e soprattutto il servizio, tra i più forti del circuito. A prescindere dal risultato della semifinale, dopo la fine del torneo Shelton salirà almeno al 14esimo posto della classifica mondiale.