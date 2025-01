Il tennista italiano Lorenzo Sonego ha perso contro Ben Shelton ai quarti di finale degli Australian Open

Il tennista italiano Lorenzo Sonego ha perso ai quarti di finale degli Australian Open, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, contro lo statunitense Ben Shelton: è stato sconfitto in quattro set dopo una partita combattuta (soprattutto nella seconda metà), finita con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6. Agli Australian Open si gioca al meglio dei cinque set, quindi vince il primo che arriva a tre: è una particolarità dei quattro tornei del Grande Slam. In semifinale Shelton affronterà il vincente del quarto di finale tra Jannik Sinner e Alex De Minaur.

Era la prima volta che Sonego, 29 anni, raggiungeva i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, a conferma di un ottimo inizio di stagione e in generale di una costanza di buoni risultati in una carriera un po’ sottovalutata. In questo torneo Sonego ha mostrato diversi miglioramenti: ha affinato i suoi colpi migliori come il servizio e il dritto, e reso più solido un punto debole come il rovescio. Dopo questo torneo salirà alla posizione 35 della classifica mondiale.

