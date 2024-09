Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto gli US Open, che si giocano a New York, battendo in finale lo statunitense Taylor Fritz in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5. Per Sinner è la seconda vittoria in uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più prestigiosi e importanti del tennis, dopo gli Australian Open vinti a gennaio di quest’anno (gli altri due tornei del Grande Slam sono Roland Garros e Wimbledon). La vittoria di Sinner è stata molto netta, Fritz non è quasi mai riuscito a metterlo in difficoltà e ha sempre perso i punti decisivi: per Fritz era la prima finale in un torneo del Grande Slam, mentre per Sinner era la seconda.

Nessun italiano aveva mai vinto due tornei del Grande Slam in singolare nella cosiddetta “Era Open”, l’epoca del tennis moderno iniziata nel 1968 per la quale ha più senso fare un confronto statistico (prima il tennis era organizzato in modo molto diverso). Prima di Sinner vinsero uno Slam Adriano Panatta (al Roland Garros del 1976), Francesca Schiavone (al Roland Garros del 2010) e Flavia Pennetta (agli US Open del 2015). Prima dell’Era Open invece Nicola Pietrangeli vinse due volte il Roland Garros (nel 1959 e nel 1960).

Sinner ha 23 anni e dallo scorso giugno è al primo posto della classifica mondiale maschile del tennis. Sta giocando di gran lunga la migliore stagione della sua carriera: gli US Open sono il sesto torneo vinto quest’anno su sei finali giocate, e in generale ha vinto 55 partite e ne ha perse solo 5, una statistica al livello delle migliori stagioni di sempre. Con la vittoria agli US Open consoliderà ulteriormente il suo primato in classifica, mentre cambieranno un po’ le posizioni dietro di lui: il tedesco Alexander Zverev salirà al secondo posto, lo spagnolo Carlos Alcaraz resterà terzo e il serbo Novak Djokovic scenderà dal secondo al quarto posto (le classifiche del tennis si aggiornano di lunedì, il giorno dopo in cui solitamente finiscono i tornei).

Fritz, 26 anni, è considerato fin da quando era molto giovane uno dei migliori talenti del tennis statunitense, ma solo in anni recenti è arrivato ai livelli più alti del tennis e ha cominciato a vincere con regolarità: dopo questo torneo salirà al settimo posto della classifica mondiale (il suo miglior risultato in carriera però è stato un quinto posto).

La vittoria dei tornei del Grande Slam (detti anche semplicemente “Slam” o “Major”) è la massima aspirazione per i tennisti e le tenniste: sono gli eventi attorno a cui ruota l’organizzazione di tutta la stagione tennistica e quelli che hanno più prestigio per ragioni storiche, economiche e sportive. Con la vittoria degli US Open Sinner guadagnerà 3 milioni e 600mila dollari (circa 3 milioni e 250mila euro), e otterrà 2mila punti nella classifica mondiale: per dare un’idea, i tornei più importanti dopo gli Slam valgono 1.000 punti in classifica (e sono per questo chiamati Masters 1000, per gli uomini, e WTA 1000, per le donne).

Prima di quest’anno, per circa 20 anni nel tennis maschile i tornei del Grande Slam sono stati vinti quasi sempre dalle stesse tre persone: Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Con questa vittoria di Sinner, il 2024 è diventato il primo anno dal 2003 in cui nessuno tra Federer, Nadal e Djokovic ha vinto uno Slam (il primo si è ritirato, mentre il secondo ha da tempo molti problemi fisici e sembra vicino alla fine della carriera): due li ha vinti Sinner (Australian Open e US Open) e altri due (Roland Garros e Wimbledon) li ha vinti Alcaraz.