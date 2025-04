Lo spettacolare 3-3 tra Barcellona e Inter

Mercoledì sera l’Inter ha pareggiato 3-3 contro il Barcellona nella partita di andata della semifinale di Champions League, la più importante competizione calcistica al mondo per club. È stata una partita piena di rimonte e gol spettacolari, ma la qualificazione non è ancora decisa.

L’Inter ha iniziato la partita benissimo. Dopo trenta secondi l’attaccante francese Marcus Thuram – che aveva saltato le ultime partite per un infortunio – ha segnato il gol dell’1-0 dell’Inter di tacco. Al 21esimo minuto, poi, il difensore Denzel Dumfries, anche lui rientrato da poco da un infortunio, ha segnato il 2-0 con una rovesciata. L’Inter, insomma, è riuscita fin da subito a sfruttare il punto debole del Barcellona, cioè la sua difesa: nelle 13 partite precedenti di Champions League, infatti, la squadra spagnola aveva subito già 17 gol.

Dopo il secondo gol dell’Inter il Barcellona ha preso progressivamente il controllo della partita. Al 24esimo minuto, l’attaccante 17enne del Barcellona Lamine Yamal ha segnato il 2-1, facendo il terzo gol della partita, a sua volta molto bello: dopo aver scartato il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan, ha segnato con un tiro a giro dal limite dell’area. Al 38esimo il Barcellona ha poi pareggiato con un gol dell’attaccante spagnolo Ferran Torres, su assist di testa di Raphinha.

Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo entrambe le squadre hanno perso diversi giocatori importanti. Nel Barcellona il difensore francese Jules Koundé è stato sostituito per un infortunio, mentre dall’Inter sono usciti prima l’attaccante argentino Lautaro Martinez e poi il difensore Federico Dimarco, troppo stanco per continuare.

All’inizio del secondo tempo ha attaccato quasi solo il Barcellona, ma l’Inter ha organizzato molto bene la sua fase difensiva, e al 63esimo minuto è tornata nuovamente in vantaggio con un gol di testa di Dumfries su calcio d’angolo. Un minuto dopo l’attaccante brasiliano del Barcellona Raphinha ha pareggiato di nuovo, con l’ennesimo bel gol della partita: un tiro molto forte da fuori area che ha preso prima la traversa e poi la schiena del portiere dell’Inter Yann Sommer.

Dopo il pareggio del Barcellona, l’Inter ha cambiato un po’ il suo approccio alla partita: se per la gran parte del tempo aveva giocato in modo molto prudente e ordinato, lasciando che il Barcellona attaccasse di più, negli ultimi 20 minuti ha cercato di essere più offensiva. E con successo, dato che al 75esimo minuto le è stato annullato un gol per un fuorigioco di pochi centimetri.

Il Barcellona è tornato a essere pericoloso solo negli ultimi minuti, ma la partita si è conclusa comunque 3-3. Il ritorno si giocherà a Milano, allo stadio San Siro, martedì 6 maggio.