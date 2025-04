Conegliano ha vinto lo Scudetto femminile di pallavolo

Martedì sera la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha vinto il campionato femminile italiano di pallavolo, battendo la Numia Vero Volley Milano nella terza partita delle finali Scudetto con il punteggio di 3 set a 0, dopo aver vinto anche le prime due partite (3-1 e 3-0). Conegliano è da anni la squadra più forte d’Italia e probabilmente del mondo: questo è il suo settimo Scudetto consecutivo, l’ottavo della sua storia. Dal 2019 vince tutte le competizioni giocate in Italia, quindi anche la Coppa Italia e la Supercoppa italiana (quest’anno le ha già vinte entrambe).

In questa stagione finora ha perso una sola partita sulle 54 giocate in tutte le competizioni; gliene mancano ancora due, cioè la semifinale e l’eventuale finale di Champions League, principale competizione europea, di cui è detentrice. In semifinale affronterà ancora Milano, che in questi anni ha provato in tutti i modi a superare Conegliano, per il momento senza riuscirci. Vincesse anche la Champions League, per la prima volta Conegliano chiuderebbe la stagione con cinque titoli su cinque, visto che lo scorso dicembre ha ottenuto il successo anche nel Mondiale per club.

Sono risultati notevoli per l’eccezionale continuità mostrata da Conegliano e soprattutto tenendo conto dell’alto livello delle avversarie: il campionato italiano viene considerato il più competitivo al mondo, e non a caso le squadre italiane vincono spesso anche in campo internazionale. Dal 2017 l’allenatore è Daniele Santarelli, che ha 43 anni e nel frattempo è riuscito a vincere anche i Mondiali con la Serbia e gli Europei con la Turchia (nella pallavolo è abbastanza frequente che gli allenatori abbiano un doppio incarico, in un club e in una nazionale).

Il libero Monica De Gennaro e la palleggiatrice Joanna Wolosz sono state protagoniste di tutti e sette gli Scudetti consecutivi, mentre da tre anni l’opposta titolare è la formidabile svedese Isabelle Haak. Di recente si sono aggiunte alla squadra altre tre giocatrici molto forti: le schiacciatrici Zhu Ting e Gabriela Guimarães (Gabi) e la centrale Cristina Chirichella (l’altra centrale titolare è Sarah Fahr), oltre ad alcune promettenti pallavoliste arrivate dalle giovanili come Merit Adigwe e Anna Bardaro.