Conegliano ha vinto la Champions League della pallavolo femminile

Sabato sera l’Imoco Volley di Conegliano ha battuto per 3 set a 2 la Vero Volley Milano e ha vinto la Champions League di pallavolo femminile, la principale competizione europea per club.

Entrambe avevano battuto in semifinale due squadre turche di Istanbul: Conegliano aveva vinto 3 set a 2 in casa e 3-1 in trasferta contro l’Eczacibasi, mentre Milano aveva vinto contro il Fenerbahce 3-0 in casa e aveva perso 3-1 in Turchia, vincendo poi il “golden set” (nelle coppe europee il 3-0 e il 3-1 sono considerati risultati equivalenti, e quindi in caso di una vittoria a testa si gioca un altro set decisivo, il golden, fino a 15 punti).

La scorsa settimana Conegliano aveva vinto lo Scudetto, e più in generale negli ultimi anni è stata quasi imbattibile: dal 2018 ha sempre vinto il campionato italiano (per sei volte di fila, perché nel 2020 non è stato assegnato a causa della pandemia) e nel 2021 la prima Champions League della sua storia. Tra il 2019 e il 2021 la squadra veneta, allenata dal 2017 da Daniele Santarelli, ha vinto 76 partite consecutive in tutte le competizioni, un record mondiale nella pallavolo femminile.

In questa stagione le due squadre si erano affrontate altre quattro volte, in cui aveva sempre vinto Conegliano: 3-1 in Supercoppa italiana, 3-2 in finale di Coppa Italia e poi 3-1 a Milano e 3-0 in casa nelle due partite in campionato.

