Conegliano ha vinto lo Scudetto della pallavolo femminile, il sesto di fila

Sabato sera l’Imoco Volley di Conegliano ha battuto per 3 set a 1 la Savino Del Bene Scandicci in gara-4 delle finali del campionato di pallavolo femminile e ha vinto lo Scudetto per la sesta volta consecutiva.

Le finali si vincono al meglio delle cinque partite, vince cioè chi arriva per prima a tre: quella di sabato è stata per l’appunto la terza vittoria nella serie per Conegliano, che in gara-1 aveva perso 3-2 a Treviso, dove gioca le partite di casa, e che poi in gara-2 e gara-3 aveva vinto rispettivamente per 3-2 e per 3-1.

Conegliano è la squadra che ha dominato la pallavolo italiana negli ultimi anni: dal 2018 ha sempre vinto lo Scudetto, e a maggio si giocherà la Champions League, la principale competizione europea per club, nella finale contro la Vero Volley Milano.

Il suo nome completo è Prosecco Doc Imoco Conegliano: è la squadra di una delle due città a nord di Treviso in cui si concentra la produzione del prosecco (l’altra è Valdobbiadene), ed è proprio grazie al prosecco e alla grande filiera enologica del suo territorio che è diventata una delle più competitive al mondo. Tra il 2019 e il 2021 la squadra veneta, allenata dal 2017 da Daniele Santarelli, ha vinto 76 partite consecutive in tutte le competizioni, un record mondiale nella pallavolo femminile.

