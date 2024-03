Il problema della Vero Volley Milano è sempre lo stesso, Conegliano

La Vero Volley Milano e l’Imoco Volley Conegliano giocheranno contro nella finale di Champions League di pallavolo femminile, la principale competizione europea per club. Entrambe hanno appena battuto in semifinale due squadre turche di Istanbul: Conegliano ha vinto 3 set a 2 in casa e 3-1 in trasferta contro l’Eczacibasi, mentre Milano ha vinto contro il Fenerbahce 3-0 in casa e ha perso 3-1 in Turchia, vincendo poi il “golden set” (nelle coppe europee il 3-0 e il 3-1 sono considerati risultati equivalenti, e quindi in caso di una vittoria a testa si gioca un altro set decisivo, il golden, fino a 15 punti). Anche la finale si giocherà in Turchia, il prossimo 5 maggio, in un luogo ancora da definire (probabilmente Istanbul). Sarà una sfida tra la più forte squadra italiana degli ultimi anni, cioè Conegliano, e la squadra che sta provando a fare di tutto per superarla sia in Italia che in Europa, cioè Milano, per il momento senza riuscirci.

In questi anni Conegliano è stata quasi imbattibile: dal 2018 ha sempre vinto il campionato italiano (per cinque volte di fila, perché nel 2020 non è stato assegnato a causa della pandemia) e nel 2021 ha vinto anche la Champions League. Tra il 2019 e il 2021 la squadra veneta, allenata dal 2017 da Daniele Santarelli, ha vinto 76 partite consecutive in tutte le competizioni, un record mondiale nella pallavolo femminile, e anche quest’anno non ha mai perso: ha una striscia aperta di 41 vittorie consecutive. L’ultima partita l’ha persa proprio contro Milano, all’interno della serie di finali Scudetto della scorsa stagione, comunque vinte da Conegliano per 3 partite a 2.

La Vero Volley femminile fino a due anni fa giocava a Monza, poi la dirigenza ha deciso di spostare la squadra a Milano e di cambiarle nome in Vero Volley Milano. Nell’autunno del 2022 ha cominciato a giocare alcune partite di casa all’Allianz Cloud, uno dei principali palazzetti dello sport di Milano (ristrutturato e molto modernizzato pochi anni fa), e quest’anno si è stabilita quasi definitivamente a Milano. Uno dei motivi di questa scelta, inizialmente molto criticata dai tifosi brianzoli, è stata la promozione della squadra di calcio del Monza in Serie A, che ha reso più complicato gestire in una città piccola come Monza la compresenza delle partite di una squadra di calcio e due squadre di pallavolo (c’è anche quella maschile), tutte impegnate nei loro massimi campionati.

Lo spostamento a Milano, comunque, ha aumentato la visibilità e le opportunità commerciali per la Vero Volley, che ha cominciato ad avere l’ambizione di competere con Conegliano, anche grazie a una serie di campagne acquisti molto ambiziose. Prima della scorsa stagione, per esempio, Milano ha ingaggiato la schiacciatrice Myriam Sylla, capitana della nazionale italiana, che fino a quel momento aveva giocato proprio a Conegliano. Quest’anno, poi, a Milano è arrivata anche Paola Egonu, considerata tra le più forti giocatrici al mondo. Egonu, 25 anni, aveva giocato tre anni a Conegliano tra il 2019 e il 2022, vincendo tutti i trofei possibili, e poi lo scorso anno era stata in Turchia, al Vakifbank, con cui aveva vinto la Champions League (la sua terza in carriera, dopo quelle con Bergamo e Conegliano).

Con gli arrivi di Sylla ed Egonu, che si sono aggiunte alla palleggiatrice della nazionale Alessia Orro e ad altre giocatrici di livello internazionale, la Vero Volley, allenata da Marco Gaspari, è diventata una delle migliori squadre italiane ed europee: ma ogni volta che è andata vicina a vincere un trofeo ha sempre dovuto fare i conti con l’Imoco Volley Conegliano, finendo poi per perdere. Nell’ambiziosa crescita sportiva di Milano, accompagnata da investimenti e da una progettualità di alto livello, battere Conegliano è il passaggio decisivo, ma anche il più difficile e quello che ancora la squadra non è riuscita in alcun modo a fare. In Italia e in Europa Milano ha battuto praticamente ogni avversario che gli sia capitato davanti, tranne Conegliano.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate finora quattro volte, e hanno sempre vinto le venete: 3-1 in Supercoppa italiana, 3-2 in finale di Coppa Italia e poi 3-1 a Milano e 3-0 in casa nelle due partite di stagione regolare, in campionato. Conegliano ha chiuso la Serie A1 al primo posto, con 25 vittorie su 25, e sarà la prima testa di serie ai playoff per lo scudetto. Milano è arrivata terza dietro anche a Scandicci, con 21 vittorie e 4 sconfitte. Per come è strutturato il tabellone, le due squadre potrebbero di nuovo trovarsi in finale dei playoff, come lo scorso anno.

Nel frattempo è già sicuro che si affronteranno in finale di Champions League, dove Milano potrà provare in un colpo solo a vincere per la prima volta nella sua storia questo trofeo, diventando campione d’Europa, e a battere finalmente la squadra che in questi ultimi due anni l’ha battuta ogni volta nei momenti decisivi.