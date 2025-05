Le partite della trentaseiesima giornata di Serie A

La trentaseiesima e terzultima giornata della Serie A maschile di calcio inizierà venerdì sera con Milan-Bologna, che giocheranno di nuovo contro mercoledì sera per la finale di Coppa Italia. Sabato invece si giocherà alle 18 Lazio-Juventus: sono entrambe a 63 punti in classifica e stanno cercando (con Roma, Bologna e Fiorentina) di arrivare quarte in classifica, per poter qualificarsi alla prossima Champions League, il torneo per club più prestigioso al mondo. Le prime due in classifica, Napoli e Inter, giocheranno rispettivamente contro Genoa e Torino.

Venerdì 9 maggio

ore 20:45

Milan-Bologna [DAZN, Sky]

Sabato 10 maggio

ore 15

Como-Cagliari [DAZN]

ore 18

Lazio-Juventus [DAZN]

ore 20:45

Empoli-Parma [DAZN, Sky]

Domenica 11 maggio

ore 12:30

Udinese-Monza [DAZN]

ore 15

Verona-Lecce [DAZN]

ore 18

Torino-Inter [DAZN, Sky]

ore 20:45

Napoli-Genoa [DAZN]

Lunedì 5 maggio

ore 18:30

Venezia-Fiorentina [DAZN]

ore 20:45

Atalanta-Roma [DAZN]

La classifica:

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus 63

Roma 63

Lazio 63

Bologna 62

Fiorentina 59

Milan 57

Como 45

Torino 44

Udinese 44

Genoa 39

Cagliari 33

Parma 32

Verona 32

Lecce 27

Venezia 26

Empoli 25

Monza 15