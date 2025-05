La caotica festa per la promozione dell’Amburgo, con 25 feriti

Sabato l’Amburgo, una delle squadre di calcio della Germania più antiche, ha ottenuto la promozione in Bundesliga, il massimo campionato tedesco, dopo sette anni in seconda divisione. Al fischio finale della decisiva vittoria 6-1 sull’Ulm i tifosi sono entrati in massa in campo, abbandonando gli spalti: i festeggiamenti sono stati piuttosto caotici e alla fine 25 persone hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Uno ha riportato ferite gravi ed è in pericolo di vita. Ci sono pochi dettagli sul modo in cui i tifosi si siano feriti: alcuni soccorritori hanno detto alla Süddeutsche Zeitung che qualche tifoso si è fatto male cadendo dagli spalti, mentre altri in seguito a scontri o litigi.

Sul momento in pochi si erano accorti dei feriti durante i festeggiamenti, ma in serata i vigili del fuoco con un comunicato hanno raccontato gli interventi che hanno dovuto fare: oltre ai feriti più gravi, altri 19 tifosi sono stati curati per problemi minori. Al Volksparkstadion, lo stadio che ha un capacità di circa 57mila persone, sono stati impiegati 65 operatori sanitari e una decina di ambulanze.

Già prima che la partita finisse un gruppo di tifosi si era avvicinato al terreno di gioco, per quella che viene definita una “invasione di campo”: accade con una certa frequenza, sui campi di calcio non solo tedeschi, per festeggiare trofei o risultati molto importanti.

Nonostante gli inviti a restare sulle tribune, a fine partita migliaia di persone sono entrate in campo, festeggiando con i giocatori e prendendo zolle d’erba del terreno di gioco. Un gruppo è salito sulla traversa sotto la curva occupata dai gruppi organizzati di tifosi: la porta è crollata, ma sul momento nessuno è sembrato farsi particolarmente male. La polizia e gli steward dello stadio hanno dovuto scortare alcuni giocatori che volevano rientrare negli spogliatoi e bloccare l’ingresso ai tifosi.

La promozione in Bundesliga è poi stata molto festeggiata anche in città. Fino al 2017-18 l’Amburgo non era mai retrocesso nella sua storia ed era l’unica squadra ad aver giocato tutte le edizioni del campionato tedesco nel formato Bundesliga, dal 1963. Dopo la retrocessione del 2018 per sei stagioni non era riuscito a piazzarsi nei primi due posti che garantiscono la promozione,; in questa dopo un inizio complesso aveva sostituito l’allenatore a novembre. Con l’allenatore 34enne Merlin Polzin i risultati sono invece notevolmente migliorati, e la squadra è arrivata alla promozione con un turno di anticipo.