Israele ha iniziato una vasta operazione militare in Cisgiordania

Martedì le forze di sicurezza israeliane hanno avviato una vasta operazione militare nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Partecipano polizia, esercito e agenti dello Shin Bet, l’agenzia di intelligence interna di Israele. Nelle prime ore dell’operazione sono già state uccise almeno otto persone, mentre decine sono state ferite, ha detto l’Autorità nazionale palestinese (ANP) che governa il territorio.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato l’operazione, che avrebbe come obiettivo «sradicare il terrorismo». È cominciata in un momento particolare: due giorni dopo l’inizio del cessate il fuoco con Hamas nella Striscia di Gaza (domenica) e un giorno dopo l’insediamento di Donald Trump (lunedì). Trump con uno dei suoi primi ordini esecutivi da presidente degli Stati Uniti ha cancellato le sanzioni imposte in più riprese da Joe Biden nei confronti di una trentina tra coloni israeliani e colonie in Cisgiordania. La Cisgiordania è un territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai palestinesi ma che da decenni Israele occupa illegalmente tramite la costruzione di colonie.

Già durante il suo primo mandato l’amministrazione di Trump aveva mostrato sostegno alle politiche aggressive del governo di Netanyahu in Cisgiordania e agli insediamenti dei coloni israeliani. Dopo la rimozione delle sanzioni lunedì un gruppo di coloni con il volto coperto ha assalito due villaggi palestinesi, Jinsafut e Al-Funduq, che si trovano a una cinquantina di chilometri da Gerusalemme, incendiando alcune case.

L’operazione di martedì è partita in questo contesto di nuove violenze dei coloni, che peraltro sono state piuttosto comuni per tutta la durata della guerra nella Striscia di Gaza. Gli attacchi dell’esercito israeliano in Cisgiordania successivi al 7 ottobre del 2023 hanno invece ucciso più di 800 persone.

Negli ultimi giorni l’esercito israeliano aveva aumentato i posti di blocco in Cisgiordania, mentre l’ANP aveva già condotto proprie operazioni contro i miliziani di Hamas e del Jihad Islamico (il secondo più forte gruppo armato) che controllano il campo profughi di Jenin. Martedì le forze di sicurezza dell’ANP si sono ritirate all’arrivo degli israeliani.

Abitanti di Jenin hanno raccontato che le truppe israeliane hanno circondato un ospedale privato, l’Al-Amal, e di averlo poi visto in fiamme. «È stato come se [i soldati] venissero direttamente da Gaza, con grossi veicoli, raffiche di armi da fuoco e droni», ha detto un abitante del campo al New York Times. Tra i feriti ci sarebbero anche funzionari dell’ANP e personale medico.

Le dichiarazioni del governo e dell’esercito israeliano parlano di un’operazione che potrebbe durare più giorni. Il capo di stato maggiore dimissionario dell’esercito, Herzi Halevi, già lunedì aveva preannunciato «significative operazioni antiterrorismo». Il ministro delle Finanze di estrema destra, Bezalel Smotrich, ha detto apertamente che è l’inizio di una «potente e prolungata campagna» finalizzata a «proteggere le colonie e i coloni».

Politici come Smotrich chiedevano da tempo la rimozione delle sanzioni statunitensi ai coloni. Non è stato l’unico provvedimento di Trump a favore di Israele. Sempre lunedì con un altro ordine esecutivo ha ripristinato le sanzioni (sospese da Biden) alla Corte penale internazionale, il tribunale che ha emesso un mandato d’arresto contro Netanyahu. Infine il governo israeliano si aspetta che la nuova amministrazione americana sblocchi l’invio di un carico di armi, atteso dallo scorso maggio.

«Prese insieme, queste tre decisioni sembrano confermare le previsioni che la prossima amministrazione statunitense sarà la più filo-israeliana da decenni», ha scritto il Financial Times.

