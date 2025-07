Basta mezza giornata perché la propria vita privata diventi un meme globale

Da giovedì è diventato un meme dell’internet di mezzo mondo un video, trasmesso sul maxi-schermo di un concerto dei Coldplay in Massachusetts, che mostra il CEO di un’importante azienda americana colto di sorpresa in atteggiamenti affettuosi con la responsabile delle risorse umane della stessa azienda. Nel video i due appaiono immediatamente allarmati quando vengono ripresi sugli spalti dello stadio, e si nascondono in un modo platealmente sospetto, tanto da essere presi in giro fin da subito dal cantante dei Coldplay Chris Martin, che commentando il video mostrato sul maxi-schermo ha detto: «O sono amanti o sono solo molto timidi».

Nelle ore successive il video ha raccolto decine di milioni di visualizzazioni sui social, e i due sono stati ampiamente identificati dalla stampa statunitense. Sono Andy Byron, amministratore delegato di Astronomer, un’azienda di software gestionali e intelligenza artificiale, e Kristin Cabot, capo dell’HR dell’azienda. L’ipotesi che siano coinvolti in una relazione extra-coniugale, quella presa per buona da tutta internet, non è stata confermata dagli interessati, ma secondo il New York Post sono entrambi sposati con altre persone.

Proprio il New York Post, uno dei più famigerati tabloid americani, ha messo le foto della coppia sulla prima pagina della sua edizione di venerdì, alimentando le preoccupazioni circolate in queste ore riguardo alla facilità con cui la propria vita privata può diventare di dominio pubblico nel giro di poche ore. Byron è comunque un personaggio pubblico, visto che Astronomer è un’azienda da oltre un miliardo di dollari di valutazione secondo Fortune.

Sul sito che si occupa di questioni di tecnologia e internet 404 Media, i giornalisti Jason Koebler e Matthew Gault hanno scritto che la diffusione del video «dimostra un fenomeno che abbiamo visto e rivisto su tutti i social media, ma specialmente su TikTok: l’istantanea e gioiosa pubblicazione di informazioni personali per ragioni che stanno in uno spettro che va dal molto brutto (essere un nazista) al totalmente innocuo (ballare in modo strano a un concerto di Taylor Swift, essere una guardia giurata figa, passeggiare su una strada). “TikTok, aiutatemi a trovarlo” è una frase così popolare da essere un meme».

Secondo 404 Media anche in questo caso per identificare il CEO potrebbero essere stati usati dei software per il riconoscimento di facce e immagini disponibili gratuitamente. Nelle ore successive alla diffusione del video, i profili dei social network degli interessati sono stati riempiti di commenti, e la moglie di Byron ha prima rimosso il nome del marito dal suo, poi l’ha cancellato. Su alcuni siti di scommesse americane è stata quotata la possibilità che Byron venga licenziato e che lui e Cabot divorzino. Il fatto che a essere coinvolto nella vicenda sia un CEO, quindi una persona ricca e apparentemente distante dai normali utenti dei social network, rende secondo 404 Media più difficile empatizzare e rendersi conto della problematicità della vicenda.

Il video è diventato oggetto di molte parodie e meme, da quelli che hanno sostituito la coppia con Donald Trump e Jeffrey Epstein, dopo le ultime rivelazioni sul loro rapporto, fino a quelli aziendali: la casa di distribuzione cinematografica Neon l’ha usato per promuovere il suo ultimo horror Together, presentandolo come un ottimo film per un appuntamento.