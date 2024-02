Il presidente statunitense Joe Biden ha imposto una serie di sanzioni contro quattro coloni israeliani in Cisgiordania

Giovedì il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha emesso un ordine esecutivo per imporre sanzioni contro quattro coloni israeliani in Cisgiordania, un territorio che Israele occupa dal 1967 ma che la stragrande maggioranza della comunità internazionale ritiene appartenga ai palestinesi, che in parte lo governano. Le persone oggetto di sanzioni non potranno fare operazioni economiche di qualsiasi genere negli Stati Uniti né ricevere un visto per entrare nel paese.

I coloni sono gli abitanti delle “colonie”, appunto, cioè insediamenti in territorio palestinese di cittadini israeliani considerati illegali da gran parte della comunità internazionale. La loro presenza causa frequenti scontri, anche molto violenti, con gli abitanti palestinesi della Cisgiordania. Dopo l’inizio della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza sono diventati più gravi e frequenti. I coloni sanzionati da Biden erano stati coinvolti in violenze contro i palestinesi della Cisgiordania o in tentativi di distruggere le loro proprietà.

