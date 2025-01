Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Isaia Invernizzi anticipa alcuni problemi con le confezioni dei farmaci; Matteo Castellucci racconta gli sforzi per preservare l’irlandese; Valerio Clari ripercorre l’attentato contro Charlie Hebdo del 2015; e Arianna Cavallo spiega come sta cambiando il significato della cravatta.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Le confezioni dei farmaci stanno per diventare un grosso problema

Da febbraio molti medicinali rischiano di uscire dal mercato, perché il ministero non ha ancora definito le regole sulla loro tracciabilità

La notizia della morte dell’irlandese è fortemente esagerata

Manca la volontà politica per un vero bilinguismo, ma il suo fascino cresce e sempre più persone vorrebbero parlarlo

Sono passati dieci anni dall’attentato a Charlie Hebdo

Gli attentati iniziati con l’attacco al settimanale satirico provocarono diciassette morti, oltre a un enorme movimento di solidarietà e timori

Il significato della cravatta cambia in base a chi la indossa

Nella moda maschile più formale stava sparendo, motivo per cui è stata recuperata con spirito diverso: per le donne poi è sempre stata un’altra storia