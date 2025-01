Il Milan ha vinto la Supercoppa italiana

La squadra maschile del Milan ha vinto la finale di Supercoppa italiana per 3-2 contro l’Inter, rimontando due gol.

L’Inter era andata in vantaggio nel minuto di recupero concesso alla fine del primo tempo, con l’attaccante argentino Lautaro Martínez, sfruttando quella che era stata praticamente la sua prima occasione da gol fino ad allora. Al 47esimo minuto, appena le squadre erano tornate in campo, l’attaccante iraniano Mehdi Taremi aveva segnato il gol del 2-0.

Poi però il Milan ha ribaltato la partita. Prima con un gol su punizione del terzino francese Theo Hernández, al 52esimo (2-1), poi ha pareggiato con il centrocampista statunitense Christian Pulisic (2-2) all’80esimo. Nei minuti di recupero l’attaccante inglese Tammy Abraham ha infine completato la rimonta.

Questa è l’ottava Supercoppa italiana vinta dal Milan, che eguaglia quindi il numero di volte che l’Inter ha vinto il trofeo. La squadra che storicamente ne ha vinte di più è la Juventus (9).

Sergio Conceiçao festeggia con la coppa

La finale era la seconda partita da quando il Milan ha cambiato allenatore. Il 30 dicembre il portoghese Sergio Conceiçao aveva infatti sostituito Paulo Fonseca, esonerato dalla società per via dei risultati deludenti. Conceiçao ha debuttato come allenatore nella semifinale della Supercoppa, vinta 2-1 in rimonta contro la Juventus che aveva dissipato il vantaggio concedendo un rigore e un autogol.

Dal 2023 la Supercoppa italiana si gioca con un nuovo formato, con quattro squadre che partecipano a un mini torneo composto da due semifinali e una finale. Il formato del torneo prevede che sia semifinali che finale si giochino su una partita “secca” (non è previsto ritorno) e in caso di parità non ci sono i supplementari: si va direttamente ai rigori.

Le quattro squadre che si qualificano sono le prime due dell’ultimo campionato (Inter e Milan) e le due finaliste dell’ultima Coppa Italia (Atalanta e Juventus). L’Inter si era qualificata alla finale battendo per 2-0 l’Atalanta, grazie a una doppietta del nederlandese Denzel Dumfries.

Tutte le partite della Supercoppa italiana inclusa la finale si sono giocate a Riad, la capitale dell’Arabia Saudita, un regime autoritario che negli ultimi anni sta investendo moltissimi soldi negli sport nel tentativo di migliorare la propria immagine, soprattutto all’estero.