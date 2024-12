Il Milan ha esonerato l’allenatore Paulo Fonseca

Nella tarda serata di domenica il Milan ha esonerato l’allenatore della prima squadra maschile, Paulo Fonseca. È stato lo stesso Fonseca a dirlo ai giornalisti domenica sera uscendo dallo stadio San Siro di Milano dopo la partita con la Roma, finita in pareggio, nonostante la società non lo abbia ancora comunicato. Al momento il Milan è ottavo in classifica, dietro a Bologna, Juventus, Fiorentina e Lazio: un piazzamento troppo basso, con troppi punti di distacco dalle prime tre squadre (Atalanta, Napoli, Inter).

Fonseca era stato ingaggiato quest’estate per prendere il posto di Stefano Pioli, che aveva allenato la squadra dal 2019 a maggio del 2024, vincendo uno Scudetto nel 2022. Fonseca ha lasciato il Milan dopo 24 partite con 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, e una media punti di 1,75.

Dalle indiscrezioni riportate dai giornali, il suo successore potrebbe essere Sergio Conceiçao, anche lui portoghese, che dal 2017 fino a giugno aveva allenato il Porto. Secondo la stampa, Conceiçao è già stato contattato dal Milan e ha accettato l’accordo per un contratto di sei mesi a un milione di euro con possibilità di rinnovo.

