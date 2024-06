Il nuovo allenatore del Milan è Paulo Fonseca

Il Milan ha annunciato di avere assunto come allenatore della prima squadra maschile Paulo Fonseca, che nella scorsa stagione aveva allenato il Lille, in Francia. Fonseca ha firmato un contratto di tre anni. Il Milan era rimasto senza allenatore dopo avere interrotto il proprio rapporto di lavoro con Stefano Pioli, che aveva allenato la squadra dal 2019 a maggio del 2024, facendole vincere uno scudetto nel 2022.

Fonseca ha 51 anni ma allena ad alti livelli già da diversi anni: dopo una prima parte di carriera passata in Portogallo ha vinto tre scudetti consecutivi con lo Shakhtar Donetsk, in Ucraina, per poi allenare la Roma, in Serie A, e infine il Lille. La stagione appena trascorsa è stata molto positiva per il Lille, che un po’ a sorpresa ha superato le aspettative arrivando quarta in campionato e qualificandosi per i playoff della prossima Champions League.

Fonseca è noto per praticare un calcio offensivo, piuttosto in linea con l’approccio promosso dal Milan nelle ultime stagioni di Pioli. Al contempo però non ha mai allenato una squadra del livello del Milan, che nella stagione appena conclusa è arrivata seconda in Serie A e che verosimilmente l’anno prossimo cercherà di vincere lo Scudetto.