Sergio Conceiçao è il nuovo allenatore del Milan

Il Milan ha annunciato di aver assunto il 50enne portoghese Sergio Conceiçao come nuovo allenatore della prima squadra maschile, dopo l’esonero di Paulo Fonseca. Già da domenica sera la nomina di Conceiçao era data per certa da molti media e giornalisti esperti di calciomercato, e l’annuncio era atteso per queste ore. Conceiçao ha firmato un contratto di un anno e mezzo, fino al giugno del 2026. Nel pomeriggio è atteso a Milanello, il centro sportivo del Milan in provincia di Varese.

Conceiçao finora ha allenato diverse squadre fra cui soprattutto il Porto, la più forte e vincente squadra portoghese, per 7 anni fino allo scorso giugno. Con il Porto Conceiçao ha vinto tre campionati e diverse coppe nazionali.

Nonostante non abbia mai allenato in Italia, Conceiçao è piuttosto noto anche qui perché da calciatore – era un ottimo centrocampista – giocò gli anni migliori della sua carriera in squadre italiane, tra Lazio (con cui vinse diversi trofei importanti, compreso uno Scudetto nel 2000), Parma e Inter. Da quest’anno poi suo figlio Francisco Conceiçao gioca nella Juventus.