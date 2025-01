L’Inter è in finale di Supercoppa italiana

La squadra di calcio maschile dell’Inter ha battuto 2-0 l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa italiana e si è qualificata per la finale, dove giocherà contro la vincente della partita tra Milan e Juventus (in programma venerdì 3 gennaio alle 20). Entrambi i gol dell’Inter sono stati segnati dall’esterno olandese Denzel Dumfries nel secondo tempo (al 49esimo e al 61esimo minuto). La finale è in programma il 6 gennaio, sempre alle 20.

Tutte le partite della Supercoppa italiana si stanno giocando a Riad, la capitale dell’Arabia Saudita, un regime autoritario che negli ultimi anni sta investendo moltissimi soldi negli sport nel tentativo di migliorare la propria immagine, soprattutto all’estero. Dal 2023 la Supercoppa italiana si gioca con un nuovo formato, con quattro squadre che partecipano a un mini torneo composto da due semifinali e una finale: le quattro squadre che si qualificano sono le prime due dell’ultimo campionato (Inter e Milan) e le due finaliste dell’ultima Coppa Italia (Atalanta e Juventus). Il formato del torneo prevede che sia semifinali che finale si giochino su una partita “secca” (non è previsto ritorno, quindi) e in caso di parità non ci sono i supplementari: si va direttamente ai rigori.