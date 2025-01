Il Milan è in finale di Supercoppa italiana

La squadra maschile del Milan ha vinto la semifinale di Supercoppa italiana per 2-1 contro la Juventus. In finale giocherà contro l’Inter, che giovedì aveva già vinto l’altra semifinale contro l’Atalanta. Il primo gol è stato segnato da Kenan Yıldız della Juventus al 21esimo minuto, a cui sono seguiti un gol del Milan, segnato su rigore da Christian Pulisic (al 71esimo), e un autogol dello juventino Federico Gatti al 75esimo. La finale è in programma il 6 gennaio, alle 20.

Dal 2023 la Supercoppa italiana si gioca con un nuovo formato, con quattro squadre che partecipano a un mini torneo composto da due semifinali e una finale: le quattro squadre che si qualificano sono le prime due dell’ultimo campionato (Inter e Milan) e le due finaliste dell’ultima Coppa Italia (Atalanta e Juventus). Il formato del torneo prevede che sia semifinali che finale si giochino su una partita “secca” (non è previsto ritorno, quindi) e in caso di parità non ci sono i supplementari: si va direttamente ai rigori. Tutte le partite della Supercoppa italiana si stanno giocando a Riad, la capitale dell’Arabia Saudita, un regime autoritario che negli ultimi anni sta investendo moltissimi soldi negli sport nel tentativo di migliorare la propria immagine, soprattutto all’estero.