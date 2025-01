Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Arianna Cavallo condivide alcune riflessioni sul fatto se i bambini abbiano troppi giocattoli; Matteo Castellucci riferisce della sua visita nella cittadina di Sally Rooney; Giuseppe Luca Scaffidi racconta Piero Scaruffi, il più prolifico critico musicale dell’internet italiana; Gianluca Cedolin spiega come Amburgo abbia trasformato e reso “cool” un bunker bellico; e Rodolfo Toè parla di come in Germania i giovani di AfD siano troppo estremisti perfino per AfD.

L’organizzazione giovanile di AfD è troppo estrema anche per AfD

Il partito di estrema destra tedesco la vorrebbe sciogliere per crearne una nuova più controllabile e più “presentabile”, diciamo così

Come Amburgo ha reso “cool” un bunker della Seconda guerra mondiale

A guardarlo non sembra neanche un bunker perché si sviluppa in altezza

Il più prolifico critico musicale dell’internet italiana

Da trent’anni l’informatico italiano Piero Scaruffi recensisce dischi sul sito che porta il suo nome, con un approccio e un gusto a cui è difficile rimanere indifferenti

I bambini hanno troppi giocattoli?

Molti genitori non sanno come gestirli, soprattutto durante le feste, ma non è necessariamente un problema

A Castlebar, Sally Rooney è in buona compagnia

Nella cittadina irlandese dov’è cresciuta la celebre scrittrice, la scena culturale e letteraria è particolarmente vivace