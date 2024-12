È morto il cantautore Paolo Benvegnù

Paolo Benvegnù, chitarrista e cantautore che fu tra i principali interpreti del rock indipendente italiano degli anni Novanta e Duemila, è morto a 59 anni: lo hanno fatto sapere i suoi familiari con un comunicato. Prima con la band degli Scisma e poi come solista Benvegnù ebbe una lunga e prolifica carriera, pubblicando molti dischi, i più conosciuti e apprezzati dei quali furono Piccoli fragilissimi film del 2004, che conteneva la canzone “Cerchi nell’acqua”, e Le labbra del 2008.

Nel 2024 Benvegnù aveva vinto la Targa Tenco per il miglior disco, È inutile parlare d’amore. Soltanto lunedì 30 dicembre era stato ospite della trasmissione di Rai 3 Via dei matti nº0, condotta da Stefano Bollani.

Benvegnù era nato il 14 febbraio del 1965 a Milano. Nel 1993, insieme alla bassista Giorgia Poli, alla tastierista Michela Manfroi, al chitarrista Diego de Marco e al batterista Danilo Gallo fondò gli Scisma, uno dei gruppi rock più apprezzati del tempo, che importò in Italia i suoni tipici della new wave più d’avanguardia. Nel 1994 entrò nel gruppo anche la cantante Sara Mazo, che insieme a Benvegnù contribuì a definire alcune caratteristiche del gruppo, come l’alternanza di parti cantate in italiano, inglese e francese. Insieme pubblicarono tre dischi (Bombardano Cortina nel 1995, Rosemary Plexiglas nel 1997 e Armstrong nel 1999) apprezzati dalla critica ma piuttosto isolati nella loro proposta musicale.

Nel 2004, dopo lo scioglimento del gruppo, Benvegnù si dedicò alla carriera da solista, pubblicando dieci dischi da solista. Il primo fu Piccoli fragilissimi film, che realizzò con la collaborazione di Fabrizio Orrigo, il chitarrista della band fiorentina Otto’p’notri, e soprattutto del compositore Massimo Fantoni, che supervisionò tutti gli arrangiamenti. Fu il disco con cui Benvegnù si allontanò dal rock e dalle sperimentazioni in favore di una proposta più vicina al cantautorato classico, scarna, intimista e incentrata sui testi.

Benvegnù confermò la sua svolta cantuatorale anche nei dischi successivi Le labbra (2008), Hermann (2011), Earth Hotel (2014), H3+ (2017) e Dell’odio dell’innocenza (2020). Tra il 2021 e il 2022 tornò alle origini con i due volumi Delle inutili premonizioni, in cui reinterpretò in una chiave molto personale i classici di vari gruppi new wave britannici e americani, come Echo & the Bunnymen, Tears for Fears e Joy Division. A gennaio era uscito il suo nono album in studio, È inutile parlare d’amore, per cui aveva ottenuto la Targa Tenco. Due mesi fa era infine uscita una riedizione del suo disco d’esordio come solista, Piccoli fragilissimi film reloaded.