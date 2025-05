Le foto di ieri a Cannes

Nella seconda giornata del festival di Cannes sono stati presentati due dei film in concorso per la Palma d’oro: Sound of Falling della regista tedesca Mascha Schilinski e Two Prosecutors del regista ucraino Sergei Loznitsa. Fuori concorso è stato presentato invece Mission: Impossible – The Final Reckoning, nuovo film dell’omonima saga, con il protagonista Tom Cruise e il resto del cast (Hannah Waddingham, Pom Klementieff e il regista Christopher McQuarrie) che hanno prevedibilmente attirato le maggiori attenzioni dei fotografi.

Two Prosecutors e Sound of Falling sono entrambi drammi storici e entrambi non hanno un cast particolarmente noto: il primo è un film ambientato nell’Unione Sovietica del 1937 e basato sull’omonimo racconto di Georgij Demidov. Un giovane procuratore scopre la lettera di un prigioniero del regime e, ritenendolo vittima degli agenti corrotti del Commissariato del popolo per gli affari interni dell’Unione Sovietica (NKVD), cerca giustizia rivolgendosi al procuratore generale. Sound of Falling racconta invece, con vari salti temporali lungo un periodo di circa cento anni, la storia di quattro ragazze che vivono o hanno vissuto in una fattoria nella Germania dell’Est e le cui vite sembrano intrecciarsi.