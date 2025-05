Le foto di giovedì a Cannes

Sirât di Oliver Laxe e Dossier 137 di Dominik Moll sono i due film presentati ieri in concorso al festival di Cannes, in compagnia di Dalloway del regista francese Yann Gozlan, che invece è tra quelli fuori concorso. Sirât è un cosiddetto road movie (un film in cui i protagonisti passano molto tempo in viaggio) che racconta la storia di un padre che attraversa il deserto del Marocco in cerca della figlia scomparsa a un rave. È un film franco-spagnolo, prodotto tra gli altri dal regista Pedro Almodóvar e dal fratello Agustín. Dossier 137 ha invece per protagonista un’ispettrice francese incaricata di indagare sulla condotta dei suoi colleghi di polizia durante le manifestazioni legate al movimento dei gilet gialli, nelle quali un ragazzo era stato gravemente ferito da una “flash-ball”, un proiettile di gomma usato dalla polizia per disperdere i manifestanti.