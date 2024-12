Almeno 71 persone sono morte in un incidente nel sud dell’Etiopia, dove un furgone è precipitato in un fiume

Almeno 71 persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel sud dell’Etiopia domenica pomeriggio, nella regione di Sidama, a circa 300 chilometri dalla capitale Addis Abeba. Secondo quanto comunicato dal governo regionale, un furgone pieno di passeggeri è precipitato in un fiume nel distretto di Bona Zuria.

Un portavoce del governo regionale, Wosenyeleh Simion, ha detto all’agenzia Reuters che ci sono anche cinque feriti gravi ricoverati in ospedale. Simion ha spiegato che la strada su cui viaggiava il furgone aveva molte curve: il conducente non sarebbe riuscito a imboccare un ponte facendo così cadere il veicolo nel fiume. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, sul furgone c’erano troppe persone e questo avrebbe contribuito a far sbilanciare il mezzo. Molti passeggeri stavano tornando a casa dopo un matrimonio.