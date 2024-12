Il governo non si è liberato dei giudici che hanno ostacolato il trattenimento dei migranti in Albania

Nei giorni scorsi c’è stato un ulteriore sviluppo nella vicenda che contrappone il governo alla magistratura sulla questione dei centri per richiedenti asilo del governo italiano in Albania, che va avanti da ottobre. Con un decreto dell’inizio di dicembre infatti il governo aveva tolto la competenza su questi casi ai giudici dei tribunali (cioè gli organi di giudizio di primo grado), dopo che quelli del tribunale di Roma avevano deciso di non convalidare il trattenimento di persone migranti nei centri per ben due volte.

Il decreto prevede che da inizio dicembre siano le Corti d’appello a decidere sui procedimenti di convalida o proroga del trattenimento delle persone richiedenti asilo, e non più le sezioni specializzate dei tribunali, che sono appunto quelle preparate sul tema. La decisione aveva suscitato moltissime proteste nella magistratura, che l’aveva definita un «disastro annunciato», che avrebbe rischiato di rallentare molto l’attività delle Corti d’appello. Dal 18 dicembre, quindi, per gestire questi casi, il presidente della Corte d’appello di Roma Giuseppe Meliadò ha legittimamente deciso di spostare temporaneamente dei magistrati dal tribunale, tra cui gli stessi specializzati in immigrazione che non avevano convalidato i rimpatri e che il governo voleva evitare.

Quello che ha fatto Meliadò si chiama applicazione, ed è un provvedimento temporaneo per cui uno o più magistrati vengono trasferiti dall’ufficio in cui lavorano per sopperire a una carenza di personale da altre parti. Nel momento in cui la Corte d’appello di Roma si è trovata a occuparsi di una nuova competenza che prima non aveva ha deciso legittimamente di “applicare” i giudici della sezione Immigrazione del tribunale, cancellata dal decreto. Meliadò ha spiegato che «la Corte di Roma è impossibilitata a far fronte con i suoi attuali organici a queste nuove competenze che determinano una vera e propria situazione di emergenza per l’ufficio».

I magistrati applicati nella Corte d’appello di Roma sono sei in tutto. Quattro sono giudici spostati dal tribunale che si erano occupati dei centri in Albania: Antonella Marrone, Maria Rosaria Ciuffi, Cecilia Cavaceppi e Giuseppe Molfese. La competenza riguardo la gestione dei centri in Albania è esclusivamente della Corte d’appello di Roma, ma la stessa decisione potrebbe essere presa anche da altre Corti d’appello in Italia per la gestione di altri casi in materia di immigrazione.

Tra ottobre e novembre i giudici del tribunale di Roma per due volte non avevano convalidato il trattenimento di persone migranti nei centri in Albania basandosi su una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il principale tribunale dell’Unione. Il governo aveva attaccato con toni molto duri il tribunale, accusandolo di avere preso una decisione di natura politica, e il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva sostenuto che i giudici di Roma avessero preso una decisione che esulava dalle loro competenze. In generale era emersa una vecchia questione politica molto cara al governo, secondo cui le leggi europee non dovrebbero prevalere su quelle italiane.

In quell’occasione il miliardario Elon Musk, vicino a Giorgia Meloni, aveva pubblicato alcuni messaggi in cui criticava fortemente i magistrati italiani, mettendo anche in dubbio l’ordinamento democratico italiano e portando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rispondere un comunicato dai toni piuttosto duri in cui difendeva la «sovranità» dell’Italia.

Per aggirare il problema Fratelli d’Italia aveva quindi deciso di spostare la competenza sul tema dai tribunali alle Corti d’appello con un emendamento del “decreto flussi”, il provvedimento annuale che permette l’ingresso in Italia ad alcune categorie di lavoratori stranieri. L’emendamento, che non era motivato da nessuna ragione tecnica, stabiliva inoltre che la Corte d’appello giudicasse questi casi in “composizione monocratica”, cioè con un giudice solo, diversamente da come lavorava prima.