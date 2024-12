Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Laura Loguercio racconta l’hotel per agenti e migranti in Albania, da cui tutti vogliono andarsene; Valerio Clari le squadre di volontari che soccorrono i migranti nei boschi bulgari; Ginevra Falciani le azioni dei collettivi femministi intorno al processo di Gisèle Pelicot ad Avignone; Marta Impedovo spiega perché non è un bel momento per l’editoria italiana; e Andrea Da Lio parla del problema dell’iperturismo nel paese di Babbo Natale, in Lapponia.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

L’hotel da cui tutti aspettano solo di andarsene

Al “Rafaelo”, in Albania, ci sono solo due tipi di ospiti: agenti italiani mandati a sorvegliare i centri per migranti, e persone evacuate dall’Afghanistan

I volontari italiani che soccorrono i migranti nei boschi bulgari

Fanno parte di un collettivo della provincia di Vicenza: intervengono come possono per aiutare chi si perde e per bloccare i respingimenti illegali della Bulgaria

Ad Avignone i collettivi femministi si fanno sentire

Per sostenere Gisèle Pelicot incollano scritte sui muri della città, mettono in scena dialoghi comici e si esibiscono con un coro fuori dal tribunale, tra le altre cose

Non è un bel momento per l’editoria italiana

Dopo la grande crescita durante la pandemia le vendite calano, per motivi più imprevedibili e altri più sistemici

Anche nel paese di Babbo Natale ci si lamenta dei troppi turisti

A Rovaniemi, in Finlandia, gli affitti brevi sono un problema come in molte altre città europee