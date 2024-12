Un podcast su Franco Basaglia, da oggi

Nel giugno del 2024, in occasione del centenario della nascita dello psichiatra Franco Basaglia – noto per aver dato il nome alla legge con cui nel 1978 in Italia furono aboliti i manicomi e per aver rivoluzionato l’approccio alla malattia mentale – Matteo Caccia del Post e Massimo Cirri di Radio 2 hanno viaggiato tra Gorizia e Trieste attraversando i luoghi dove Basaglia cominciò la sua rivoluzione nella cura delle malattie mentali. Durante il viaggio hanno registrato tante voci: quelle dei medici, degli infermieri e dei pazienti che ci avevano lavorato insieme, lo avevano incontrato o erano stati curati da lui. Questi racconti sono diventati il podcast Basaglia e i suoi, che è disponibile da venerdì 27 dicembre sul Post.

Il podcast Basaglia e i suoi è fatto dei ricordi raccolti da Cirri e Caccia e dei loro commenti e spiegazioni mentre riascoltano le interviste e ripercorrono il loro viaggio («come se ne rivedessimo le diapositive») riflettendo sull’eredità lasciata da Basaglia, sull’enorme «fabbrica del cambiamento» che contribuì a costruire. Perché la storia di Franco Basaglia non è solo la storia di una legge: «è una storia che parla della possibilità del cambiamento», e di come si possa pensare una cosa che non si è mai fatta prima e provare a farla.

Matteo Caccia conduce un programma radiofonico su Radio24, al Post si occupa dei podcast ed è autore di Orazio, un podcast quotidiano di storie attorno alle notizie. Le storie sono quello che di più lo appassiona: sentirsele raccontare e raccontarle.

Massimo Cirri è giornalista e psicologo, autore e conduttore di Caterpillar su Rai Radio 2, autore di diversi articoli su Franco Basaglia usciti anche sul Post e di spettacoli teatrali e documentari sullo stesso argomento. Da sempre dichiara apertamente la sua passione per il metodo basagliano di cura delle persone con problemi di salute mentale.

Basaglia e i suoi è un podcast in quattro puntate, disponibile dal 27 dicembre gratuitamente sull’app del Post e sulle principali piattaforme di podcast (Spotify, Apple Podcast, Amazon music).