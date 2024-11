L’Italia ha vinto la Billie Jean King Cup di tennis

Mercoledì l’Italia ha vinto la Billie Jean King Cup, il principale torneo femminile di tennis a squadre per nazionali: in finale ha battuto la Slovacchia 2-0, vincendo due partite di singolare consecutive ed evitando quindi di dover giocare anche la terza partita, quella di doppio. La prima partita è stata vinta da Lucia Bronzetti, che ha battuto la slovacca Viktoria Hruncakova 6-4 nel primo set e 6-2 nel secondo; in seguito Jasmine Paolini ha vinto contro Rebecca Sramkova 6-2, 6-1. In questo torneo, che fino al 2020 si chiamava Fed Cup e poi ha preso il nome della famosa ex tennista Billie Jean King, ogni incontro tra nazionali prevede due partite di singolare e una di doppio: bisogna vincerne due su tre come nella Coppa Davis, l’equivalente maschile.

Il doppio era stato determinante nella semifinale contro la Polonia (nella quale Paolini e Sara Errani avevano rimontato uno svantaggio di 5 game a 2 nel secondo set, per poi vincere al decisivo tie-break) e nei quarti di finale contro il Giappone. Oltre a Bronzetti, Paolini ed Errani, nella Nazionale italiana ci sono anche Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, mentre la “capitana”, come viene chiamata l’allenatrice in questo torneo, è Tathiana Garbin. Per l’Italia è la quinta coppa: l’ultima era stata vinta nel 2013, quelle precedenti nel 2010, 2009 e 2006. Errani era presente in tutte le edizioni tranne in quella del 2006.

Per la prima volta quindi, almeno per il momento, l’Italia detiene sia il titolo della Coppa Davis, vinto lo scorso anno dalla Nazionale maschile, sia quello della Billie Jean King Cup. L’Italia maschile sta giocando in questi giorni, sempre a Malaga, l’edizione 2024 del torneo, nella quale difende il titolo. La vittoria della Billie Jean King Cup chiude un anno decisamente positivo per il tennis femminile italiano, nel quale in particolare Jasmine Paolini ha raggiunto due finali del Grande Slam, la quarta posizione nel ranking e, assieme a Sara Errani, ha vinto l’oro olimpico e gli Internazionali d’Italia, l’importante torneo che si gioca ogni anno a Roma.

