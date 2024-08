Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto l’oro olimpico nel tennis

Domenica Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il primo oro olimpico di sempre nel tennis per l’Italia, battendo nella finale del torneo di doppio femminile le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Hanno vinto 10-7 al super tie-break, una specie di set speciale che si fa nel doppio in situazione di parità dopo i primi due set: il primo infatti lo avevano perso piuttosto nettamente, con il punteggio di 6-2, mentre il secondo lo avevano vinto altrettanto nettamente 6-1 (nel doppio non si gioca il terzo set, ma direttamente un tie-break in cui vince chi arriva per primo a dieci punti).

È la settima medaglia d’oro per l’Italia a queste Olimpiadi ed è storica: prima di questi Giochi olimpici infatti nel tennis ne aveva vinta una sola, un bronzo a Parigi 1924 nel singolare maschile. Ieri proprio nel singolare maschile Lorenzo Musetti aveva vinto il bronzo, la prima medaglia in cent’anni (anche se il tennis dopo il 1924 ricominciò a giocarsi alle Olimpiadi solo a partire dal 1988).

Errani e Paolini erano tra le favorite nel torneo di doppio femminile, dopo che negli ultimi mesi avevano ottenuto in coppia ottimi risultati in tutti i principali tornei, mostrando un certo affiatamento.

Sono due tenniste in due momenti molto diversi della carriera: Errani ha 37 anni, è nel circuito da molto tempo e ha vissuto i suoi migliori anni nello scorso decennio, quando vinse in doppio tutti i tornei del Grande Slam – i quattro più importanti del tennis – e arrivò in finale nel singolare del Roland Garros (2012): oggi è 91esima al mondo (un risultato di grande valore, considerata l’età). Paolini invece ha 28 anni ed è nel momento migliore della sua carriera: è la numero 5 del mondo e tra giugno e luglio nel giro di poche settimane ha giocato le finali di due tornei del Grande Slam, prima Roland Garros e poi Wimbledon (perdendole entrambe).

Nonostante la differenza d’età e i momenti diversi di carriera, da più di un anno Paolini ed Errani hanno iniziato a giocare in coppia il doppio stabilmente, e con grande successo: a maggio hanno vinto gli Internazionali di Roma, il più importante torneo che si gioca in Italia, e a giugno sono arrivate in finale al Roland Garros (e hanno poi perso). L’oro olimpico è il loro miglior risultato fin qui.

– Leggi anche: Ma il tennis alle Olimpiadi è importante?