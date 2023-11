L’Italia ha vinto la Coppa Davis

La Nazionale italiana maschile di tennis ha vinto la Coppa Davis, la principale competizione di tennis a squadre per nazionali, battendo in finale l’Australia: è il secondo titolo della sua storia, dopo quello vinto nel 1976.

In Coppa Davis gli incontri si svolgono al meglio delle tre partite, due singolari e un’eventuale gara di spareggio di doppio: nella prima partita, molto combattuta, Matteo Arnaldi per l’Italia ha battuto l’australiano Alexei Popyrin; nella seconda l’italiano Jannik Sinner ha vinto in modo netto contro Alex De Minaur. Non c’è stato bisogno dello spareggio in doppio, com’era invece successo all’Italia sia in semifinale che nei quarti di finale.

La squadra italiana è gestita da Filippo Volandri, ex tennista (miglior piazzamento in classifica il 25° posto nel 2007) che svolge un ruolo assimilabile a quello dell’allenatore, che in Coppa Davis viene definito di “capitano non giocatore”. I giocatori convocati da Volandri erano Jannik Sinner, il miglior tennista italiano in circolazione e numero 4 del ranking mondiale, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli.

Per il tennis la Coppa Davis è la cosa più vicina a ciò che sono i Mondiali negli altri sport: esiste dal 1900 e da allora si è disputata ogni anno, con l’eccezione degli anni delle guerre mondiali e del 2020 a causa della pandemia. Il formato attuale, cambiato nel 2018, prevede delle fasi di qualificazione suddivise in varie giornate nel corso della stagione e una fase finale (dai quarti di finale in poi) in una sede unica: quest’anno si è giocata a Malaga, in Spagna.

Prima dell’Australia, nella fase finale l’Italia aveva battuto ai quarti di finale i Paesi Bassi e in semifinale la Serbia. Se contro Paesi Bassi e Australia l’Italia partiva favorita, l’incontro più difficile è stato quello con la Serbia, la cui squadra comprende il tennista numero 1 al mondo Novak Djokovic. Contro la Serbia l’Italia aveva perso la prima partita in singolare, quella tra Musetti e Miomir Kecmanovic, ma aveva poi rimontato grazie a una vittoria piuttosto inaspettata di Sinner contro Djokovic e alla vittoria dello spareggio in doppio tra la coppia italiana Sinner-Sonego e quella serba Djokovic-Kecmanovic.

Era l’ottava finale di Coppa Davis per l’Italia, che l’ultima vola ne