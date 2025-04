La Fiorentina si è qualificata per le semifinali di Conference League

Giovedì la Fiorentina è passata alle semifinali di Conference League, la terza competizione europea per club, dopo aver pareggiato 2-2 contro la squadra slovena NK Celje, avendo vinto 2-1 la partita di andata. Il primo tempo è finito 1-0 per la Fiorentina grazie al gol del centrocampista italiano Rolando Mandragora, ma nella prima parte del secondo secondo tempo il Celje è andato in vantaggio con due gol. La Fiorentina ha infine pareggiato, grazie a un gol dell’attaccante italiano Moise Kean.

In semifinale la Fiorentina giocherà contro la squadra spagnola del Real Betis, che ai quarti ha battuto lo Jagiellonia, squadra polacca. Le squadre che giocheranno l’altra semifinale si sapranno stasera, dopo che si saranno giocate la partita tra il Chelsea (che è la favorita a vincere il torneo) e il Legia Varsavia e quella tra il Rapid Vienna e il Djurgardens. Le semifinali si giocheranno tra l’1 e l’8 maggio, mentre la finale della Conference League è in programma per il 28 maggio allo Stadion Wrocław di Breslavia, in Polonia.