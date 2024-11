Al ballottaggio per le presidenziali in Moldavia è in vantaggio il candidato filorusso Alexandru Stoianoglo

Al ballottaggio delle elezioni presidenziali in Moldavia è in vantaggio il candidato del Partito Socialista, il filorusso Alexandru Stoianoglo, che al primo turno di due settimane fa aveva ottenuto il 26 per cento dei voti. Con circa tre quarti delle schede contate, Stoianoglo è al 51 per cento, mentre la presidente uscente Maia Sandu, filoeuropea, al 49. Nonostante alle elezioni di domenica 20 ottobre Sandu avesse ottenuto il 42 per cento dei voti, con un distacco significativo da Stoianoglo, l’esito del ballottaggio non è scontato: la presidente uscente non ha il sostegno di altre forze politiche, mentre Stoianoglo ha potuto contare su una parte dei voti che al primo turno erano andati ad altri candidati di opposizione a Sandu, a loro volta filorussi.

In base ai dati diffusi dalla Commissione elettorale nazionale l’affluenza è stata del 54,2 per cento.

